Le Haut Mâconnais Péronne Saône-et-Loire

Le Haut Mâconnais Péronne Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Le Haut Mâconnais Vélo à assistance électrique Facile

Le Haut Mâconnais Mairie 71260 Péronne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Parcours de 25 kilomètres à travers les vignes, et les bois du haut-Mâconnais.

Facile

+33 3 85 21 07 14

English :

A 25 kilometer route through the vineyards and woods of the Haut-Mâconnais.

Deutsch :

25 km lange Strecke durch die Weinberge und Wälder des Haut-Mâconnais.

Italiano :

Un percorso di 25 chilometri attraverso i vigneti e i boschi dell’Haut-Mâconnais.

Español :

Un recorrido de 25 kilómetros por los viñedos y bosques del Haut-Mâconnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data