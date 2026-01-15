Carnaval de Péronne Péronne
Carnaval de Péronne Péronne dimanche 10 mai 2026.
Péronne
Carnaval de Péronne
Avenue de la République Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Toutes les associations sont invitées à participer en proposant un char, de la musique, des démonstrations, des danses ou des
déguisements pour ce grand événement péronnais !
N’hésitez pas à vous joindre à nous et à participer activement en venant déguisés ! Que vous soyez petits ou grands, cette journée
promet d’être mémorable et pleine de surprises. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à nous rejoindre pour célébrer ensemble cet événement convivial. Que le carnaval de Péronne soit plus festif que jamais !
Toutes les associations sont invitées à participer en proposant un char, de la musique, des démonstrations, des danses ou des
déguisements pour ce grand événement péronnais !
N’hésitez pas à vous joindre à nous et à participer activement en venant déguisés ! Que vous soyez petits ou grands, cette journée
promet d’être mémorable et pleine de surprises. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à nous rejoindre pour célébrer ensemble cet événement convivial. Que le carnaval de Péronne soit plus festif que jamais ! .
Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16 communication@ville-peronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All associations are invited to take part by proposing a float, music, demonstrations, dances or disguises for this great Peron event
costumes for this great Peron event!
Don’t hesitate to join us and take an active part by coming in disguise! Whether you’re young or old, this promises to be
promises to be memorable and full of surprises. Invite your friends, family and neighbors to join us in celebrating this convivial event. May the Péronne Carnival be more festive than ever!
L’événement Carnaval de Péronne Péronne a été mis à jour le 2026-01-15 par OT HAUTE SOMME PERONNE
À voir aussi à Péronne (Somme)
- Spectacle Si on chantait Un air de vacances Péronne 11 avril 2026
- L’oiseau de passage Péronne 17 avril 2026
- La couronne de Péronne Péronne Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Le Haut Mâconnais Péronne Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Braderie commerciale de Printemps Péronne 3 mai 2026