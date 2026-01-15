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Carnaval de Péronne Péronne

Carnaval de Péronne Péronne dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 80200 Péronne

Département : Somme

Début : 2026-05-10T15:00:00

Fin : 2026-05-10T

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Péronne

Carnaval de Péronne

Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Toutes les associations sont invitées à participer en proposant un char, de la musique, des démonstrations, des danses ou des
déguisements pour ce grand événement péronnais !
N’hésitez pas à vous joindre à nous et à participer activement en venant déguisés ! Que vous soyez petits ou grands, cette journée
promet d’être mémorable et pleine de surprises. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à nous rejoindre pour célébrer ensemble cet événement convivial. Que le carnaval de Péronne soit plus festif que jamais !
Toutes les associations sont invitées à participer en proposant un char, de la musique, des démonstrations, des danses ou des
déguisements pour ce grand événement péronnais !
N’hésitez pas à vous joindre à nous et à participer activement en venant déguisés ! Que vous soyez petits ou grands, cette journée
promet d’être mémorable et pleine de surprises. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à nous rejoindre pour célébrer ensemble cet événement convivial. Que le carnaval de Péronne soit plus festif que jamais !   .

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16  communication@ville-peronne.fr

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English :

All associations are invited to take part by proposing a float, music, demonstrations, dances or disguises for this great Peron event
costumes for this great Peron event!
Don’t hesitate to join us and take an active part by coming in disguise! Whether you’re young or old, this promises to be
promises to be memorable and full of surprises. Invite your friends, family and neighbors to join us in celebrating this convivial event. May the Péronne Carnival be more festive than ever!

L’événement Carnaval de Péronne Péronne a été mis à jour le 2026-01-15 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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