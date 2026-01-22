Braderie d’automne et foire aux jouets du Secours Populaire arédien Local du Secours Populaire Arédien Saint-Yrieix-la-Perche

Braderie d’automne et foire aux jouets du Secours Populaire arédien

Local du Secours Populaire Arédien 2 Avenue de la Gare Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Braderie avec vente de vêtements neufs et occasions. Foire aux jouets. Grand choix de vaisselle et articles divers. Livres. Prix très doux. Ouvert à tout public. Parking facile à côté de la gare. .

Local du Secours Populaire Arédien 2 Avenue de la Gare Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 13 06 spf87500@orange.fr

English : Braderie d’automne et foire aux jouets du Secours Populaire arédien

