Lapalisse

Braderie d’automne

Maison des Associations Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Braderie d’Automne organisé par la Croix Rouge

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Maison des Associations Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 17 41

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English :

Autumn flea market organized by the Red Cross

L’événement Braderie d’automne Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse