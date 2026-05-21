Braderie d’automne Lapalisse
Braderie d’automne Lapalisse samedi 17 octobre 2026.
Lapalisse
Braderie d’automne
Maison des Associations Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Braderie d’Automne organisé par la Croix Rouge
.
Maison des Associations Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 17 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Autumn flea market organized by the Red Cross
L’événement Braderie d’automne Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 27 mai 2026
- Marché de Producteurs de Pays Lapalisse 29 mai 2026
- Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 30 mai 2026
- Salon des créateurs Lapalisse 30 mai 2026
- Balade solidaire Lapalisse 6 juin 2026