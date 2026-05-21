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Braderie d’automne Lapalisse

Braderie d’automne Lapalisse samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Maison des Associations

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lapalisse

Braderie d’automne

Maison des Associations Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Braderie d’Automne organisé par la Croix Rouge
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Maison des Associations Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 17 41 

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English :

Autumn flea market organized by the Red Cross

L’événement Braderie d’automne Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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