Braderie de la médiathèque, Médiathèque, Lezennes

Informations pratiques

Braderie de la médiathèque Mercredi 2 décembre, 10h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T19:00:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Au profit du Téléthon

Visuel : Canva