UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lezennes

Braderie de la médiathèque, Médiathèque, Lezennes

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque · Lezennes

Braderie de la médiathèque, Médiathèque, Lezennes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
20 Pl. de la République, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Braderie de la médiathèque Mercredi 2 décembre, 10h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T19:00:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Au profit du Téléthon

Visuel : Canva

À voir aussi à Lezennes (Nord)