Braderie de livres, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai
Informations pratiques
Braderie de livres Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Venez découvrir une sélection de livres et de documents proposés par nos partenaires culturels : les Archives de Douai, le Cercle de généalogie, Le Cénacle, le CRP, le musée de Lewarde, le musée du Livre et de l’Estampe, la Photothèque et la S.A.S.A. Une occasion de dénicher des ouvrages autour du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire du territoire.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]
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