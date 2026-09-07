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Braderie de livres, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai

Braderie de livres, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Adresse
61 parvis Georges Prêtre
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Braderie de livres Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Venez découvrir une sélection de livres et de documents proposés par nos partenaires culturels : les Archives de Douai, le Cercle de généalogie, Le Cénacle, le CRP, le musée de Lewarde, le musée du Livre et de l’Estampe, la Photothèque et la S.A.S.A. Une occasion de dénicher des ouvrages autour du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire du territoire.

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