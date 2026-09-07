Braderie de livres, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Braderie de livres Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Venez découvrir une sélection de livres et de documents proposés par nos partenaires culturels : les Archives de Douai, le Cercle de généalogie, Le Cénacle, le CRP, le musée de Lewarde, le musée du Livre et de l’Estampe, la Photothèque et la S.A.S.A. Une occasion de dénicher des ouvrages autour du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire du territoire.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]

Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine

Louison Labroche / Edgar Cornet