Braderie de Printemps Cours Carnot Salon-de-Provence

Braderie de Printemps

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026 de 9h à 19h. Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les commerces du centre-ville de Salon-de-Provence vous invite à découvrir leurs bonnes affaires.

Vos commerces de proximité proposent de nombreux produits à petits prix! En partenariat avec la FDACOM.



De 9h à 19h Centre-ville .

Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 30 74 61 contact@fdacom.fr

English :

Salon-de-Provence’s downtown shops invite you to discover their bargains.

