Braderie de Printemps Cours Carnot Salon-de-Provence

Braderie de Printemps
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026 de 9h à 19h. Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Les commerces du centre-ville de Salon-de-Provence vous invite à découvrir leurs bonnes affaires.
Vos commerces de proximité proposent de nombreux produits à petits prix! En partenariat avec la FDACOM.
De 9h à 19h Centre-ville .
Cours Carnot Centre-ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 30 74 61 contact@fdacom.fr
English :
Salon-de-Provence’s downtown shops invite you to discover their bargains.
