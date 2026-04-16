Braderie Place du Champ de Foire Decize
Braderie Place du Champ de Foire Decize jeudi 14 mai 2026.
Decize
Braderie
Place du Champ de Foire Centre ville Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Les amateurs de braderies vont se faire plaisir au centre-ville de Decize !
Pour cette nouvelle édition, les commerçants Decizois vont à nouveau déballer leurs trésors devant leur boutique.
Une journée pour faire de bonnes affaires vêtements hommes , femmes , enfants , accessoires , bijoux , jouets etc.
De nombreux exposants seront présents pour compléter l’offre des commerçants de la ville. .
Place du Champ de Foire Centre ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Braderie
L’événement Braderie Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Nivernais
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