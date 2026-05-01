Decize

Printemps du numérique en Sud Nivernais

Différents lieux (voir programme) – Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Les conseillers numériques du département vous proposent différents ateliers en Sud Nivernais

– Decize

Install Party le 20 mai de 9h30 à 12h30

Redonnez vie à votre ordinateur.

Communauté de Communes Sud Nivernais 2 rue du Port de la Jonction

Tout public

Inscription Juline au 06 80 51 80 95 ou Elodie au 06 80 57 78 96

– Saint-Léger-des-Vignes

Mission impossible à France Services

Escape game déjanté en 1h, sauvez Benoît France et Julie Services de la paperasse infernale vie des énigmes.

Le 21 mai de 9h30 à 11h00

Centre social Robert Billoué Place du 11 novembre

Public Adulte

Inscription 06 80 51 80 95 ou juline.villy@nievre.fr

Gratuit

Sur inscription .

Différents lieux (voir programme) – Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Printemps du numérique en Sud Nivernais

L’événement Printemps du numérique en Sud Nivernais Decize a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sud Nivernais