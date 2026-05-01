Printemps du numérique en Sud Nivernais Différents lieux (voir programme) Decize
Printemps du numérique en Sud Nivernais Différents lieux (voir programme) Decize mardi 19 mai 2026.
Decize
Printemps du numérique en Sud Nivernais
Différents lieux (voir programme) – Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Les conseillers numériques du département vous proposent différents ateliers en Sud Nivernais
– Decize
Install Party le 20 mai de 9h30 à 12h30
Redonnez vie à votre ordinateur.
Communauté de Communes Sud Nivernais 2 rue du Port de la Jonction
Tout public
Inscription Juline au 06 80 51 80 95 ou Elodie au 06 80 57 78 96
– Saint-Léger-des-Vignes
Mission impossible à France Services
Escape game déjanté en 1h, sauvez Benoît France et Julie Services de la paperasse infernale vie des énigmes.
Le 21 mai de 9h30 à 11h00
Centre social Robert Billoué Place du 11 novembre
Public Adulte
Inscription 06 80 51 80 95 ou juline.villy@nievre.fr
Gratuit
Sur inscription .
Différents lieux (voir programme) – Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Printemps du numérique en Sud Nivernais
L’événement Printemps du numérique en Sud Nivernais Decize a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sud Nivernais
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