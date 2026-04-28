Jambon à la broche Île de Caqueret Decize
Jambon à la broche Île de Caqueret Decize dimanche 7 juin 2026.
Decize
Jambon à la broche
Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des Fêtes du Faubourg d’Allier organise un repas et animation musicale sous chapiteau.
Menu
Apéritif (offert) Jambon à la broche Flageolets Fromage Dessert Café (offert)
Boissons non comprises
Inscription avant le 31 mai pour assurer au mieux l’organisation et le service.
Tarif adulte 23€ Enfant 12€ (- 12 ans)
Pour l’après repas, vous pouvez apporter vos jeux de société, cartes, boules de pétanque… Vous trouverez sûrement des partenaires pour jouer avec vous et terminer cette journée en toute convivialité. .
Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 52 01 82
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English : Jambon à la broche
L’événement Jambon à la broche Decize a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Sud Nivernais
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