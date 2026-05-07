Marché semi-nocturne Stade Nautique Decize

Decize

Marché semi-nocturne

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir des créateurs, artisans et producteurs locaux dans une ambiance conviviale et authentique.

Au fil des stands, laissez-vous séduire par des créations originales, des gourmandises du terroir et de beaux moments de partage.

Entrée libre Ambiance chaleureuse garantie

Tout au long de l’été, la Base de Loisirs Le Stade Nautique se transforme en un véritable lieu de vie et de rencontres, en accueillant de nombreux événements et animations pour petits et grands.

Un rendez-vous incontournable pour flâner, échanger, découvrir le savoir‑faire local et profiter pleinement de la saison estivale. .

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 66 62 decizestadenautique@gmail.com

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English : Marché semi-nocturne

L’événement Marché semi-nocturne Decize a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sud Nivernais