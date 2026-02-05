Concert de variétés Des chansons plein la tête Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Concert de variétés Des chansons plein la tête

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 10.39 – 10.39 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Vous les avez aimés derrière votre écran, venez les voir en direct ! Le spectacle Des Chansons Plein la Tête 2026 revient à Decize pour un moment qui s’annonce mémorable.

Un casting d’exception sur une seule scène.

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir réunis autant de talents issus des plus grandes émissions musicales de la télévision française. Ce concert unique rassemble des visages emblématiques que vous avez suivis et soutenus notamment dans

N’oubliez pas les paroles (les plus grands Maestros)

The Voice et The Voice Kids

Star Academy

Nouvelle Star

Eurovision

The Artist

Plus qu’un concert, une fête de la variété !

Oubliez la distance de l’écran ici, la proximité avec le public est la priorité. Ces artistes, habitués aux plateaux TV, viennent partager leur passion de la variété française et internationale. Au programme des reprises de standards de la chanson française, de l’émotion pure et une énergie communicative pour chanter tous ensemble les plus grands tubes.

L’événement est très attendu et les places sont limitées. Pour être sûr d’être de faire partie de la fête, utilisez le module de réservation sécurisé (lien site Internet).

(photos non contractuelles) .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

