Le dernier week-end de juin, Decize devrait encore vibrer au rythme des pagaies de canoë fendant l’eau du bassin de Loire avant de passer la ligne d’arrivée face au site de la Pointe des Halles. Le club local s’apprête à accueillir dignement les 56èmes Régates Internationales de canoë, dans un esprit sportif certes, mais également festif.

Entre 40 et 50 clubs chaque année sont engagés pour remporter les différents trophées mis en jeu.

L’Espérance Canoë de Decize Saint-Léger-des-Vignes et ses nombreux bénévoles consacrent leur temps, leur compétence et leur énergie à l’organisation de ce rendez-vous.

Horaires 2025 (horaires 2026 non communiqués)

Samedi 9h-18h avec à 20h le lancement des courses à l’australienne

Dimanche 9h-16h .

Pointe des Halles Loire Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 12 29 esperance.canoe@gmail.com

