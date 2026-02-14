Spectacle Le Fleuve Ambulant Promenade des Halles En déambulation Decize

Spectacle Le Fleuve Ambulant

Promenade des Halles En déambulation Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:10:00

Date(s) :

2026-06-19

Comédie fantastico-environnementale.

Depuis 2020, la Compagnie Wonderkaline parcourt les territoires en itinérance pédestre et cycliste.

Forte de cette expérience nomade, elle lance en 2026 son nouveau projet global Le Fleuve Ambulant.

Un récit ludique, fantastique et débridé qui met en scène une famille qui, pour surmonter un moment difficile, décide de descendre la Loire à vélo.

Un événement va faire basculer nos 3 personnages vers un monde onirico-fantaisiste, début d’une descente de Loire où la nature va s’incarner et les interpeller (l’eau, les poissons, les arbres, les algues, le sable, le vent, les écrevisses…).

Au cours de ce voyage, ils vont se perdre, se retrouver, se révéler, se déborder, se réparer… et prendre conscience des enjeux environnementaux.

Gratuit .

Promenade des Halles En déambulation Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le Fleuve Ambulant

L’événement Spectacle Le Fleuve Ambulant Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)