Récital de Jean François Dichamp Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Récital de Jean François Dichamp Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize vendredi 5 juin 2026.
Decize
Récital de Jean François Dichamp
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Un grand moment de piano à Decize.
Originaire de Decize et aujourd’hui reconnu sur les scènes internationales, Jean‑François Dichamp invite le public à un récital d’exception. Au programme des œuvres emblématiques de Bach‑Busoni, Chopin et Fauré, servies par un jeu sensible et virtuose.
Proposé par le Lions Club de Decize, ce concert allie exigence artistique et solidarité, les bénéfices étant destinés aux actions en faveur des personnes malvoyantes.
Réservation conseillée.
Tarif 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans) .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 05 65 52
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English : Récital de Jean François Dichamp
L’événement Récital de Jean François Dichamp Decize a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sud Nivernais
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