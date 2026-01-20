Festival La Nièvre et la Tortue Lieu-dit Levanges Decize

Festival La Nièvre et la Tortue

Lieu-dit Levanges Levanges Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-25 06:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La Nièvre et la Tortue est un micro-festival autogéré dédié aux musiques électroniques et au dub.

Du vendredi 22 mai à 18h jusqu’aux premières lueurs du lundi 25 mai, l’événement s’articule autour de trois scènes

– La scène Tortue, consacrée au dub en journée et sonorisée par le soundsystem local Rudd & Wood (Bourges).

– La scène Lièvre, ouverte en continu et dédiée aux musiques électroniques.

– La scène Corbeau, tournée vers la deep techno et la bass music en soirée.

La scénographie et les éclairages, éléments centraux du projet, sont conçus et réalisés par La Tunnellerie et son équipe.

Entièrement non marchand et participatif, le festival repose sur l’autogestion et le partage des tâches. Chaque participant·e est invité·e à contribuer au bon déroulement de l’événement via différents staffs ramassage des déchets, gestion du bar, soutien aux activités, etc. .

Lieu-dit Levanges Levanges Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 36 86 42

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English : Festival La Nièvre et la Tortue

L’événement Festival La Nièvre et la Tortue Decize a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sud Nivernais