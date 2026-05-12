Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais Beauvais
Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais Beauvais vendredi 5 juin 2026.
Beauvais
Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais
Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07
Du 5 au 7 juin, le centre-ville de Beauvais s’animera autour de deux rendez-vous incontournables.
Les vendredi 5 et samedi 6 juin, les commerçants du cœur de ville proposeront leur traditionnelle braderie avec de nombreuses bonnes affaires. Puis, le dimanche 7 juin, la place des Halles accueillera une brocante dans une ambiance conviviale et animée.
Du 5 au 7 juin, le centre-ville de Beauvais s’animera autour de deux rendez-vous incontournables.
Les vendredi 5 et samedi 6 juin, les commerçants du cœur de ville proposeront leur traditionnelle braderie avec de nombreuses bonnes affaires. Puis, le dimanche 7 juin, la place des Halles accueillera une brocante dans une ambiance conviviale et animée. .
Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
From June 5 to 7, Beauvais town center will come alive with two not-to-be-missed events.
On Friday June 5 and Saturday June 6, shopkeepers in the heart of the town will be offering their traditional braderie with a host of bargains. Then, on Sunday June 7, the Place des Halles will host a flea market in a friendly, lively atmosphere.
L’événement Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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