Beauvais

Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07

Du 5 au 7 juin, le centre-ville de Beauvais s’animera autour de deux rendez-vous incontournables.

Les vendredi 5 et samedi 6 juin, les commerçants du cœur de ville proposeront leur traditionnelle braderie avec de nombreuses bonnes affaires. Puis, le dimanche 7 juin, la place des Halles accueillera une brocante dans une ambiance conviviale et animée.

Du 5 au 7 juin, le centre-ville de Beauvais s’animera autour de deux rendez-vous incontournables.

Les vendredi 5 et samedi 6 juin, les commerçants du cœur de ville proposeront leur traditionnelle braderie avec de nombreuses bonnes affaires. Puis, le dimanche 7 juin, la place des Halles accueillera une brocante dans une ambiance conviviale et animée. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

From June 5 to 7, Beauvais town center will come alive with two not-to-be-missed events.

On Friday June 5 and Saturday June 6, shopkeepers in the heart of the town will be offering their traditional braderie with a host of bargains. Then, on Sunday June 7, the Place des Halles will host a flea market in a friendly, lively atmosphere.

L’événement Braderie des commerçants du centre-ville de Beauvais Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis