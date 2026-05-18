Concert d’orgue et violon à la cathédrale Beauvais

Beauvais

Concert d’orgue et violon à la cathédrale

Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre magnifié des hautes voutes de la cathédrale Saint-Pierre, nous vous invitons à assister à un concert d’orgue et violon autour de l’orgue de chœur. Raphaël Oliver, organiste, improvisateur, compositeur, formé au CNSMD de Paris, notamment sous la direction de Jean-François Zygel, sera accompagné au violon par Mathilde Pinget, soliste et chambriste membre de l’Orchestre National de Bretagne.

Ils nous invitent à un voyage musical éclectique, mêlant œuvres classiques et découvertes

• Concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach

• Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart

• Prélude et fugue de Félix Mendelssohn

• Pièces de Tomaso Antonio Vitali et Maurice Ravel, …

Dans le cadre magnifié des hautes voutes de la cathédrale Saint-Pierre, nous vous invitons à assister à un concert d’orgue et violon autour de l’orgue de chœur. Raphaël Oliver, organiste, improvisateur, compositeur, formé au CNSMD de Paris, notamment sous la direction de Jean-François Zygel, sera accompagné au violon par Mathilde Pinget, soliste et chambriste membre de l’Orchestre National de Bretagne.

Ils nous invitent à un voyage musical éclectique, mêlant œuvres classiques et découvertes

• Concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach

• Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart

• Prélude et fugue de Félix Mendelssohn

• Pièces de Tomaso Antonio Vitali et Maurice Ravel, … .

Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 48 11 60 association.beauvais.cathedrale@orange.fr

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English :

In the magnificent setting of the high vaults of Saint-Pierre Cathedral, we invite you to attend an organ and violin concert featuring the choir organ. Raphaël Oliver, organist, improviser and composer, trained at the CNSMD in Paris, notably under Jean-François Zygel, will be accompanied on violin by Mathilde Pinget, soloist and chamber musician with the Orchestre National de Bretagne.

They invite us on an eclectic musical voyage, mixing classical works with new discoveries:

? violin concerto by Johann Sebastian Bach

wolfgang Amadeus Mozart?s Adagio

? prelude and fugue by Felix Mendelssohn

pieces by Tomaso Antonio Vitali and Maurice Ravel, ?

L’événement Concert d’orgue et violon à la cathédrale Beauvais a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis