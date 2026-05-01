Festi’Run Beauvais

Beauvais

Festi’Run

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, de 9h à 16h30, au parc Marcel-Dassault, la Ville de Beauvais accueille une nouvelle édition du Festi’Run, événement sportif de l’association APF France Handicap qui est ouvert à tous.

En famille, entre amis, que vous soyez en situation de handicap ou non, le Festi’Run vous invite, le matin, à courir, marcher ou rouler sur des parcours de 3 km (parcours inclusif), 5 km (course conviviale) ou 7 km (challenge sportif).

Une façon de valoriser le sport inclusif et de soutenir l’action de l’APF France Handicap.

Un village sportif sera également aménagé au cœur du parc, avec la présence de nombreux partenaires de 13h à 16h30, pour que vous puissiez découvrir toutes sortes de sports adaptés.

Le samedi 30 mai, de 9h à 16h30, au parc Marcel-Dassault, la Ville de Beauvais accueille une nouvelle édition du Festi’Run, événement sportif de l’association APF France Handicap qui est ouvert à tous.

En famille, entre amis, que vous soyez en situation de handicap ou non, le Festi’Run vous invite, le matin, à courir, marcher ou rouler sur des parcours de 3 km (parcours inclusif), 5 km (course conviviale) ou 7 km (challenge sportif).

Une façon de valoriser le sport inclusif et de soutenir l’action de l’APF France Handicap.

Un village sportif sera également aménagé au cœur du parc, avec la présence de nombreux partenaires de 13h à 16h30, pour que vous puissiez découvrir toutes sortes de sports adaptés. .

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France brice.baticle@apf.asso.fr

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English :

On Saturday May 30, from 9am to 4.30pm, in the Parc Marcel-Dassault, Beauvais will be hosting a new edition of Festi?Run, a sporting event organized by the APF France Handicap association and open to all.

Whether you’re with family or friends, disabled or not, the morning Festi?Run invites you to run, walk or roll over 3 km (inclusive course), 5 km (friendly race) or 7 km (sporting challenge) courses.

A way of promoting inclusive sport and supporting the work of APF France Handicap…?

A sports village will also be set up in the heart of the park, with the presence of numerous partners from 1pm to 4:30pm, so that you can discover all kinds of adapted sports.

L’événement Festi’Run Beauvais a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis