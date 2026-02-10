Braderie des enfants (jouet, puériculture) Quai du Canal Baume-les-Dames
Braderie des enfants (jouet, puériculture) Quai du Canal Baume-les-Dames samedi 14 mars 2026.
Braderie des enfants (jouet, puériculture)
Quai du Canal Centre d’Affaires de Rencontres et d’Evènements Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Buvette et petite restauration sur place (croque monsieur/chips, crêpes, gâteaux)
Réservation de l’emplacement avant le 7 Mars par sms ou mail. .
Quai du Canal Centre d’Affaires de Rencontres et d’Evènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 18 68 95 ape.maternellesbaumoises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie des enfants (jouet, puériculture)
L’événement Braderie des enfants (jouet, puériculture) Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS