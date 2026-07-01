Braderie d’ouvrages et de petits objets dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg

Informations pratiques

Braderie d’ouvrages et de petits objets dans la cour du Palais Rohan 19 et 20 septembre Palais Rohan Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Braderie d’ouvrages et de petits objets édités par les Musées de Strasbourg, dans la cour du Palais Rohan.

Palais Rohan 2 place du chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Le Palais Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Il abrite aujourd’hui trois musées, le musée des Arts décoratifs, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.

Braderie d’ouvrages et petits objets édités par les Musées de Strasbourg, dans la cour du Palais Rohan

© Musées de Strasbourg