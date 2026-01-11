Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie

Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

• De 8h00 à 18h00 -dans la cité médiévale de Domfront et rue du Maréchal Foch.

Plus d’une centaine d’exposants sur place.

• restauration et buvette sur place. .

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie ucaid.61700@gmail.com

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English : Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie

L’événement Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne