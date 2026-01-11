Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie
Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie mardi 14 juillet 2026.
Domfront en Poiraie
Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie
rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
• De 8h00 à 18h00 -dans la cité médiévale de Domfront et rue du Maréchal Foch.
Plus d’une centaine d’exposants sur place.
• restauration et buvette sur place. .
rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie ucaid.61700@gmail.com
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English : Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie
L’événement Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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