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Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie

Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie mardi 14 juillet 2026.

Lieu : rue maréchal Foch

Adresse : cité médiévale

Ville : 61700 Domfront en Poiraie

Département : Orne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Domfront en Poiraie

Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

• De 8h00 à 18h00 -dans la cité médiévale de Domfront et rue du Maréchal Foch.

Plus d’une centaine d’exposants sur place.
• restauration et buvette sur place.   .

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie   ucaid.61700@gmail.com

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English : Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie

L’événement Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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