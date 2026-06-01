Braderie du faubourg d’Isle Saint-Quentin
Braderie du faubourg d’Isle Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.
Saint-Quentin
Braderie du faubourg d’Isle
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 2.1 – 2.1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La braderie du faubourg d’Isle revient le dimanche 21 juin 2026 !
Venez faire de bonnes affaires, entre 6h et 18h, le long de la rue du Général Leclerc.
Réservation
Service gestion domaine public
Téléphone 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66
Mail francois.parent@saint-quentin.fr
Tarif exposant 2,10€ le m²
La braderie du faubourg d’Isle revient le dimanche 21 juin 2026 !
Venez faire de bonnes affaires, entre 6h et 18h, le long de la rue du Général Leclerc.
Réservation
Service gestion domaine public
Téléphone 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66
Mail francois.parent@saint-quentin.fr
Tarif exposant 2,10€ le m² .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 41 francois.parent@saint-quentin.fr
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English :
The Faubourg d’Isle Street Market returns on Sunday, June 21, 2026!
Come find some great deals between 6 a.m. and 6 p.m. along Rue du Général Leclerc.
Reservations:
Public Domain Management Department
Phone: 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66
Email: francois.parent@saint-quentin.fr
Exhibitor rate: €2.10 per m²
L’événement Braderie du faubourg d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois
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