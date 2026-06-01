Saint-Quentin

Braderie du faubourg d’Isle

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2.1 – 2.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La braderie du faubourg d’Isle revient le dimanche 21 juin 2026 !

Venez faire de bonnes affaires, entre 6h et 18h, le long de la rue du Général Leclerc.

Réservation

Service gestion domaine public

Téléphone 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66

Mail francois.parent@saint-quentin.fr

Tarif exposant 2,10€ le m²

La braderie du faubourg d’Isle revient le dimanche 21 juin 2026 !

Venez faire de bonnes affaires, entre 6h et 18h, le long de la rue du Général Leclerc.

Réservation

Service gestion domaine public

Téléphone 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66

Mail francois.parent@saint-quentin.fr

Tarif exposant 2,10€ le m² .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 41 francois.parent@saint-quentin.fr

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English :

The Faubourg d’Isle Street Market returns on Sunday, June 21, 2026!

Come find some great deals between 6 a.m. and 6 p.m. along Rue du Général Leclerc.

Reservations:

Public Domain Management Department

Phone: 03 23 06 93 41 06 73 37 82 66

Email: francois.parent@saint-quentin.fr

Exhibitor rate: €2.10 per m²

L’événement Braderie du faubourg d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois