Haguenau

Braderie du Printemps

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Braderie du Printemps revient à Haguenau ! Organisée par CAP Alsace, cette journée vous permettra de profiter de nombreuses offres à prix réduits dans une ambiance conviviale.

La Braderie du Printemps revient à Haguenau !

Organisée par CAP Alsace, cette journée permettra aux commerçants de proposer de nombreuses offres à prix réduits dans une ambiance conviviale.

Un marché aux fleurs et aux plantes sera installé sur la Place de Neubourg. Des animations familiales sont également prévues, notamment un trampoline géant Cours de la Décapole. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91 info@cap-alsace.com

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English :

The Braderie du Printemps returns to Haguenau! Organized by CAP Alsace, this day-long event offers a wide range of discounted products in a friendly atmosphere.

L’événement Braderie du Printemps Haguenau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau