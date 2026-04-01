Haguenau

Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-23

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !

Animation Loups-Garous

La nuit, les loups tuent.

Le jour, le village accuse.

Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir.

Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

L’animation débutera à 17h00 (le dimanche) ou à 20h30 (le jeudi).

Nous demandons aux participants d’arriver à 16h30 (le dimanche) ou à 19h45 (le jeudi) au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.

Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations

+ droit d’accès aux jeux-animations/abonnement

Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

1 à 2 partie(s) de Loups Garous selon le nombre de participant.e.s

Boissons et petite restauration en continu.

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!

L’événement Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau