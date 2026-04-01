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Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux Haguenau

Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux Haguenau dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 5 rue du Maréchal Joffre

Ville : 67500 Haguenau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Haguenau

Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :
2026-04-19 2026-04-23

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Animation Loups-Garous
La nuit, les loups tuent.
Le jour, le village accuse.
Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir.
Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

L’animation débutera à 17h00 (le dimanche) ou à 20h30 (le jeudi).
Nous demandons aux participants d’arriver à 16h30 (le dimanche) ou à 19h45 (le jeudi) au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.
Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations
+ droit d’accès aux jeux-animations/abonnement
Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
1 à 2 partie(s) de Loups Garous selon le nombre de participant.e.s
Boissons et petite restauration en continu.

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!

L’événement Parties de LOUPS GAROUS de Thiercelieux Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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