Food Truck Festival 2026 Haguenau

Food Truck Festival 2026

115 Grand’Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-19 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Une quarantaine de Food Trucks vous inviteront à un voyage culinaire exceptionnel vous pourrez goûter aux spécialités alsaciennes , bretonnes … mais aussi aux gourmandises venues des quatre coins du monde Europe, Amérique du Sud, Canada ou Afrique. Des concerts qui vous feront découvrir des tonalités diverses et variées, des animations et des troupes de danse.

Le Lions Club de Haguenau a le plaisir de vous annoncer la 6ème édition du Food Truck Festival qui se déroulera le 18 & 19 Avril 2026 à la Halle aux Houblons et à la salle des Corporations 115 Grand’Rue à Haguenau.

Une quarantaine de Food Trucks vous inviteront à un voyage culinaire exceptionnel vous pourrez goûter aux spécialités alsaciennes , bretonnes … mais aussi aux gourmandises venues des quatre coins du monde Europe, Amérique du Sud, Canada ou Afrique.

Des concerts qui vous feront découvrir des tonalités diverses et variées, des animations et des troupes de danse.

Bien sûr les enfants ne seront pas oubliés avec des stands de sucreries, des animations sur mesure leurs seront proposées, magicien, comptines Alsaciennes etc….

Venez découvrir les Food Trucks et les groupes musicaux dans les semaines à venir sur notre page Facebook

https://m.facebook.com/lionsclubhaguenau/

L’entrée est de 4 € et gratuite pour les 18 ans

Alors venez nombreux vous restaurer et vous divertir, tout en œuvrant pour une bonne cause puisque cette action est réalisée au bénéfice des œuvres du Lions.

Parking à proximité .

115 Grand’Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 15 14 77 lionsclubhaguenau@orange.fr

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English :

Some forty Food Trucks invite you on an exceptional culinary voyage: you’ll be able to sample specialities from Alsace, Brittany… as well as delicacies from the four corners of the globe: Europe, South America, Canada and Africa. Concerts in a variety of keys, entertainment and dance troupes.

L’événement Food Truck Festival 2026 Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau