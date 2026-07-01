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Braderie du secours catholique Rue Sainte-Cécile Mirecourt

samedi 11 juillet 2026 · Rue Sainte-Cécile · Mirecourt

Braderie du secours catholique Rue Sainte-Cécile Mirecourt

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue Sainte-Cécile
Adresse
Cour de l'école Saint-Pierre Fourier
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mirecourt

Braderie du secours catholique

Rue Sainte-Cécile Cour de l’école Saint-Pierre Fourier Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Braderie du Secours Catholique.
Venez chiner pour la bonne cause. Vêtements, linge de maison, vaisselle, bibelots, jouets, petits meubles et bien d’autres trésors vous attendent.
Vente effectuée au profit des plus démunis.Tout public
0  .

Rue Sainte-Cécile Cour de l’école Saint-Pierre Fourier Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 77 69 69 01 

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English :

Secours Catholique Yard Sale.
Come browse for a good cause. Clothing, linens, dishes, knickknacks, toys, small furniture, and many other treasures await you.
Proceeds from the sale will benefit those most in need.

L’événement Braderie du secours catholique Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MIRECOURT

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