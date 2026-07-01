Braderie du secours catholique Rue Sainte-Cécile Mirecourt
samedi 11 juillet 2026 · Rue Sainte-Cécile · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Braderie du secours catholique
Rue Sainte-Cécile Cour de l’école Saint-Pierre Fourier Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Braderie du Secours Catholique.
Venez chiner pour la bonne cause. Vêtements, linge de maison, vaisselle, bibelots, jouets, petits meubles et bien d’autres trésors vous attendent.
Vente effectuée au profit des plus démunis.Tout public
0 .
Rue Sainte-Cécile Cour de l’école Saint-Pierre Fourier Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 77 69 69 01
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English :
Secours Catholique Yard Sale.
Come browse for a good cause. Clothing, linens, dishes, knickknacks, toys, small furniture, and many other treasures await you.
Proceeds from the sale will benefit those most in need.
L’événement Braderie du secours catholique Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MIRECOURT
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