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BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort samedi 29 novembre 2025.

Adresse : Place de l'église

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 29 novembre 2025

Fin : samedi 29 novembre 2025

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Villefort

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

Place de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2025-11-29 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous
Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous   .

Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55 

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English :

Braderie.
Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare
Organized by secours catholique
Open to all

L’événement BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere

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