BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort samedi 29 novembre 2025.
Villefort
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Place de l’église Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous
Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous .
Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55
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English :
Braderie.
Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare
Organized by secours catholique
Open to all
L’événement BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere
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