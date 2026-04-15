Braderie, Hall, Rennes
Braderie, Hall, Rennes samedi 23 mai 2026.
Braderie Samedi 23 mai, 14h00, 20h00 Hall Ille-et-Vilaine
payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Catalogues, affiches, cartes postales, ouvrages divers du Musée de Bretagne, des Champs Libres, de l’Espace des sciences et de la Bibliothèque à prix réduit.
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
La boutique des Champs Libres organise sa braderie ! NDM
CCBYSA Musée de Bretagne
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