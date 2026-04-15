Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie, Hall, Rennes

Braderie, Hall, Rennes

Braderie, Hall, Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Hall

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : payant

Braderie Samedi 23 mai, 14h00, 20h00 Hall Ille-et-Vilaine

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Catalogues, affiches, cartes postales, ouvrages divers du Musée de Bretagne, des Champs Libres, de l’Espace des sciences et de la Bibliothèque à prix réduit.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
La boutique des Champs Libres organise sa braderie ! NDM

CCBYSA Musée de Bretagne

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)