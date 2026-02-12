Braderie La Roselière Wimereux
Braderie La Roselière Wimereux dimanche 3 mai 2026.
Braderie La Roselière
Avenue Léo Lagrange Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Rendez-vous le 3 mai 2026 pour la braderie brocante de la Roselière
De 6 h 30 à 18 h 00
Organisée par l’Association Assprodor .
Avenue Léo Lagrange Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 82 61 79 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie La Roselière Wimereux a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale