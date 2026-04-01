Wimereux

North Sea Cup

2 Bd Alfred Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Chaque année, la charmante station balnéaire de Wimereux accueille la North Sea Cup, un événement sportif incontournable qui rassemble passionnés, athlètes et curieux venus de toute l’Europe.

La North Sea Cup est une régate internationale de planche à voile en foil et glisse, qui se déroule chaque année dans le cadre exceptionnel de la baie Saint-Jean à Wimereux, sur la Côte d’Opale. Cet événement sportif de haut niveau réunit les meilleurs coureurs internationaux dans ces disciplines spectaculaires, où vitesse, technique et maîtrise du vent sont à l’honneur.

Durant plusieurs jours, la baie devient le théâtre d’une compétition intense, où les athlètes évoluent sur l’eau dans un ballet aérien impressionnant, porté par les foils qui permettent aux planches de voler au-dessus des vagues. .

2 Bd Alfred Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 18 54

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English :

Every year, the charming seaside resort of Wimereux plays host to the North Sea Cup, an unmissable sporting event that brings together enthusiasts, athletes and curious onlookers from all over Europe.

L’événement North Sea Cup Wimereux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale