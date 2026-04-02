AEICW Concert par l’Ensemble vocal du Conservatoire Wimereux
AEICW Concert par l’Ensemble vocal du Conservatoire Wimereux samedi 2 mai 2026.
Wimereux
AEICW Concert par l’Ensemble vocal du Conservatoire
Salons des jardins de la Baie Saint-Jean Rue Sainte-Adrienne Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Ce concert, par l’ensemble vocal du conservatoire du boulonnais, couvre un répertoire éclectique allant du baroque au jazz, en passant par la comédie musicale. Cet ensemble vocal, sous la direction d’Anne-Laure Playoust, est composé d’une douzaine de chanteurs confirmés. .
Salons des jardins de la Baie Saint-Jean Rue Sainte-Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 59 77 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr
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English :
L’événement AEICW Concert par l’Ensemble vocal du Conservatoire Wimereux a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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