Dig ‘espace Exposition Mme Vanderbrooke Wimereux
Dig ‘espace Exposition Mme Vanderbrooke Wimereux lundi 4 mai 2026.
Wimereux
Dig ‘espace Exposition Mme Vanderbrooke
digue de mer Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-04
Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.
Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux
Galerie ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h .
digue de mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 27 17
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English :
L’événement Dig ‘espace Exposition Mme Vanderbrooke Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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