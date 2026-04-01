Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai Wimereux
Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai Wimereux vendredi 8 mai 2026.
Wimereux
Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI
aura lui le vendredi 8 mai à 11 h 30.
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts .
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60
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English :
L’événement Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai Wimereux a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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