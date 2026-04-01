Wimereux

Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI

aura lui le vendredi 8 mai à 11 h 30.

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts .

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

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English :

L’événement Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai Wimereux a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale