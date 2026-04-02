L’Atlantic Soirée musicale Elouhan (pop rock) Wimereux
L’Atlantic Soirée musicale Elouhan (pop rock) Wimereux vendredi 1 mai 2026.
Wimereux
L’Atlantic Soirée musicale Elouhan (pop rock)
Digue de mer 6 rue Notre Dame Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Profitez d’une soirée musicale chaque premier vendredi du mois, au restaurant l’Atlantic ! .
Digue de mer 6 rue Notre Dame Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 41 01 contact@atlantic-delpierre.com
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English :
L’événement L’Atlantic Soirée musicale Elouhan (pop rock) Wimereux a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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