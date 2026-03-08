Braderie Médiathèque de Pontmain Pontmain

Braderie

Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain Mayenne

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-29

2026-05-13

Braderie

Vos médiathèques renouvellent constamment et progressivement leurs collections. Depuis l’an dernier, nous vous proposons les livres, CD et revues déclassées.

En mai c’est à la médiathèques de Pontmain que vous trouverez ce qui vous plait

tout public

aux heures d’ouverture

(1€ le livre ou CD déclassé, 0,50€ les 5 revues déclassées) .

Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

