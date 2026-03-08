Braderie Médiathèque de Pontmain Pontmain
Braderie Médiathèque de Pontmain Pontmain mercredi 13 mai 2026.
Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain Mayenne
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-29
Vos médiathèques renouvellent constamment et progressivement leurs collections. Depuis l’an dernier, nous vous proposons les livres, CD et revues déclassées.
En mai c’est à la médiathèques de Pontmain que vous trouverez ce qui vous plait
tout public
aux heures d’ouverture
(1€ le livre ou CD déclassé, 0,50€ les 5 revues déclassées) .
Médiathèque de Pontmain 4, rue Sainte Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr
L’événement Braderie Pontmain a été mis à jour le 2026-03-06 par Bocage Mayennais Tourisme