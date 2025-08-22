PONTMAIN ARBORETUM DE PONTMAIN Pontmain Mayenne

PONTMAIN ARBORETUM DE PONTMAIN

PONTMAIN ARBORETUM DE PONTMAIN 53220 Pontmain Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

L’arboretum est situé dans le parc des missionnaires des Oblats. Vous y trouverez de nombreux arbres ramenés par les frères au cours de leurs voyages.

English :

The arboretum is located in the Oblate Missionary Park. There you will find many trees brought back by the brothers during their travels.

Deutsch :

Das Arboretum befindet sich im Park der Oblatenmissionare. Hier finden Sie viele Bäume, die die Brüder von ihren Reisen mitgebracht haben.

Italiano :

L’arboreto si trova nel parco dei missionari oblati. Qui si trovano molti alberi portati dai fratelli durante i loro viaggi.

Español :

El arboreto está situado en el parque de los misioneros oblatos. Aquí encontrará muchos árboles traídos por los hermanos durante sus viajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire