PONTMAIN RANDONNÉE CIRCUIT DU CHÂTEAU DE MAUSSON N°20 Pontmain Mayenne

Ce splendide circuit vous permet de pénétrer dans le Parc des Oblats et son arboretum puis de suivre un sentier ombragé au bord de l’eau qui vous mène au Château de Mausson (propriété privée mais s’admire bien de l’extérieur). Pontmain est une cité mariale.

This splendid circuit allows you to enter the Oblates’ Park and its arboretum and then follow a shady path along the waterfront that leads you to the Château de Mausson (private property but can be admired from the outside). Pontmain is a Marian city.

Dieser herrliche Rundweg führt Sie in den Parc des Oblats mit seinem Arboretum und dann auf einem schattigen Pfad am Wasser entlang zum Château de Mausson (Privatbesitz, aber auch von außen gut zu bewundern). Pontmain ist eine Marienstadt.

Questo splendido circuito permette di entrare nel Parc des Oblats e nel suo arboreto, per poi seguire un sentiero ombreggiato lungo la riva dell’acqua che conduce al Château de Mausson (proprietà privata ma ammirabile dall’esterno). Pontmain è una città mariana.

Este espléndido circuito le permite entrar en el Parque de los Oblatos y su arboreto, y luego seguir un camino sombreado a lo largo de la orilla del agua que le lleva al Castillo de Mausson (propiedad privada pero que se puede admirar desde el exterior). Pontmain es una ciudad mariana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-06 par eSPRIT Pays de la Loire