Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Saint Vincent de Paul Vernon

Braderie Saint Vincent de Paul Vernon samedi 6 juin 2026.

Adresse : 33 rue d’Albuféra

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vernon

Braderie Saint Vincent de Paul

33 rue d’Albuféra Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vêtements, sacs, chaussures, petits meubles, bibelots, vaisselle… et autres trouvailles à découvrir sur place !

Accès 33 rue d’Albuféra 20 place Barette à Vernon   .

33 rue d’Albuféra Vernon 27200 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Saint Vincent de Paul

L’événement Braderie Saint Vincent de Paul Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)