Vernon

Braderie Saint Vincent de Paul

33 rue d’Albuféra Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vêtements, sacs, chaussures, petits meubles, bibelots, vaisselle… et autres trouvailles à découvrir sur place !

Accès 33 rue d’Albuféra 20 place Barette à Vernon .

33 rue d’Albuféra Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Braderie Saint Vincent de Paul

L’événement Braderie Saint Vincent de Paul Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération