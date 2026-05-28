Braderie Saint Vincent de Paul Vernon
Braderie Saint Vincent de Paul Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Braderie Saint Vincent de Paul
33 rue d’Albuféra Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vêtements, sacs, chaussures, petits meubles, bibelots, vaisselle… et autres trouvailles à découvrir sur place !
Accès 33 rue d’Albuféra 20 place Barette à Vernon .
33 rue d’Albuféra Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Braderie Saint Vincent de Paul
L’événement Braderie Saint Vincent de Paul Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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