Braderie solidaire d’automne, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire d’automne Samedi 26 septembre, 09h00 Secours populaire Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Jouets, jeux adultes, enfants , bébés.

Livres, CD, DVD.

Brocante , électroménager.

Linge de maison.

Bijoux.

Vaisselle.

Vêtements neufs et seconde main adultes, enfants, bébés.

Chaussures adultes, enfants, bébés.

Puériculture ( poussettes, sièges bébé ) et plein de surprises.

Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]

En participant à cette braderie, vous soutenez nos actions