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Braderie solidaire d’automne, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire d’automne, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire d’automne, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Secours populaire

Adresse : 26, rue Aurel Chazeau - 33160Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : Entrée libre

Braderie solidaire d’automne Samedi 26 septembre, 09h00 Secours populaire Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

  • Jouets, jeux adultes, enfants , bébés.
  • Livres, CD, DVD.
  • Brocante , électroménager.
  • Linge de maison.
  • Bijoux.
  • Vaisselle.
  • Vêtements neufs et seconde main adultes, enfants, bébés.
  • Chaussures adultes, enfants, bébés.
  • Puériculture ( poussettes, sièges bébé ) et plein de surprises.

Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]
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