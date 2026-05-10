Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes
Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes dimanche 7 juin 2026.
Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes Dimanche 7 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Venez nous rejoindre le Dimanche 07 juin 2026 de 9h à 18h – Halle Martenot Place des Lices à Rennes. De nombreux articles et objets vous seront proposés à petits prix. Cette braderie est organisée pa…
Venez nous rejoindre le Dimanche 07 juin 2026 de 9h à 18h – Halle Martenot Place des Lices à Rennes.
De nombreux articles et objets vous seront proposés à petits prix : vêtements, cuir, livres, vaisselle, jeux, jouets, tableaux, bijoux, luminaires et objets rétro.
Les exposants sont exclusivement des bénévoles de l’association. Cette braderie est organisée par la délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine.
Le bénéfice de cette braderie permettra de financer les activités et missions proposées par l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00
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0299842666 dd.35@apf.asso.fr https://ille-et-vilaine.apf-francehandicap.org/
Halle Martenot Place des lices 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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