Braderie Solidaire, Halle Martenot, Rennes

Braderie Solidaire Dimanche 7 juin, 09h00 Halle Martenot Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez nous rejoindre le Dimanche 07 juin 2026 de 9h à 18h – Halle Martenot Place des Lices à Rennes.

De nombreux articles et objets vous seront proposés à petits prix : vêtements, cuir, livres, vaisselle, jeux, jouets, tableaux, bijoux, luminaires et objets rétro.

Les exposants sont exclusivement des bénévoles de l’association. Cette braderie est organisée par la délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine.

Le bénéfice de cette braderie permettra de financer les activités et missions proposées par l’association.

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