Braderie Solidaire, Halle Martenot, Rennes
Braderie Solidaire, Halle Martenot, Rennes dimanche 7 juin 2026.
Braderie Solidaire Dimanche 7 juin, 09h00 Halle Martenot Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez nous rejoindre le Dimanche 07 juin 2026 de 9h à 18h – Halle Martenot Place des Lices à Rennes.
De nombreux articles et objets vous seront proposés à petits prix : vêtements, cuir, livres, vaisselle, jeux, jouets, tableaux, bijoux, luminaires et objets rétro.
Les exposants sont exclusivement des bénévoles de l’association. Cette braderie est organisée par la délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine.
Le bénéfice de cette braderie permettra de financer les activités et missions proposées par l’association.
Halle Martenot Place des lices 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299842666 »}, {« type »: « email », « value »: « dd.35@apf.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ille-et-vilaine.apf-francehandicap.org/ »}]
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