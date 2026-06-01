Braderie Vestipop Crépy-en-Valois
Braderie Vestipop Crépy-en-Valois samedi 13 juin 2026.
Crépy-en-Valois
Braderie Vestipop
10 Avenue Sadi Carnot Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
L’antenne du Secours Populaire de Crépy-en-Valois organise une braderie vestipop
samedi 13 juin de 10h à 17h
dimanche 14 juin de 14h à 17h.
Un large choix de vêtements homme, femme, et enfant à petit prix vous attend.
Informations pratiques
10 avenue Sadi Carnot.
Ouvert à tous.
L’antenne du Secours Populaire de Crépy-en-Valois organise une braderie vestipop
samedi 13 juin de 10h à 17h
dimanche 14 juin de 14h à 17h.
Un large choix de vêtements homme, femme, et enfant à petit prix vous attend.
Informations pratiques
10 avenue Sadi Carnot.
Ouvert à tous. .
10 Avenue Sadi Carnot Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
The Crépy-en-Valois Secours Populaire branch organizes a vestipop sale
saturday June 13 from 10am to 5pm
sunday June 14, 2pm to 5pm.
A wide choice of men’s, women’s and children’s clothing at low prices awaits you.
Practical information
10 avenue Sadi Carnot.
Open to all.
L’événement Braderie Vestipop Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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