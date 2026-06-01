Crépy-en-Valois

Braderie Vestipop

10 Avenue Sadi Carnot Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’antenne du Secours Populaire de Crépy-en-Valois organise une braderie vestipop

samedi 13 juin de 10h à 17h

dimanche 14 juin de 14h à 17h.

Un large choix de vêtements homme, femme, et enfant à petit prix vous attend.

Informations pratiques

10 avenue Sadi Carnot.

Ouvert à tous.

L’antenne du Secours Populaire de Crépy-en-Valois organise une braderie vestipop

samedi 13 juin de 10h à 17h

dimanche 14 juin de 14h à 17h.

Un large choix de vêtements homme, femme, et enfant à petit prix vous attend.

Informations pratiques

10 avenue Sadi Carnot.

Ouvert à tous. .

10 Avenue Sadi Carnot Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Crépy-en-Valois Secours Populaire branch organizes a vestipop sale

saturday June 13 from 10am to 5pm

sunday June 14, 2pm to 5pm.

A wide choice of men’s, women’s and children’s clothing at low prices awaits you.

Practical information

10 avenue Sadi Carnot.

Open to all.

L’événement Braderie Vestipop Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois