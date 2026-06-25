Brahms / Britten Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 3 décembre 2026.

Lyon 3e Arrondissement

Brahms / Britten

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :

2026-12-03 2026-12-05

Un demi-siècle mais trois époques, trois sensibilités unies par la forme de la passacaille visionnaire chez le jeune Webern, dramatique chez Britten, monumentale et mélancolique chez Brahms.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Brahms / Britten

Half a century, yet three distinct eras, three artistic sensibilities united by the form of the passacaglia: visionary in the young Webern, dramatic in Britten, monumental and melancholic in Brahms.

L’événement Brahms / Britten Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme