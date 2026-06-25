Schumann / Beethoven Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Schumann / Beethoven Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 1 octobre 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Schumann / Beethoven
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-08
Au Concerto pour piano de Schumann, Cédric Tiberghien a préféré expressément ces deux Introductions et Allegros, partitions plus tardives boudées en raison de leur format insolite, mais aussi géniales que leur célèbre aîné.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 claire.grenier@mairie-lyon.fr
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English : Schumann / Beethoven
Instead of Schumann’s Piano Concerto, Cédric Tiberghien specifically chose these two *Introductions and Allegros*—later works that were overlooked because of their unusual format, yet just as brilliant as their famous predecessor.
L’événement Schumann / Beethoven Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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