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AGENDA · Lyon 3e Arrondissement

Gautier Capuçon / Simone Young Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

jeudi 1 octobre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Gautier Capuçon / Simone Young

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02

Une ode à la musique française en convoquant Saint-Saëns, Debussy et Ravel, Simone Young et Gautier Capuçon ravivent les flamboyantes couleurs de la devise de la Société nationale de musique, Ars gallica .
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  claire.grenier@mairie-lyon.fr

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English : Gautier Capuçon / Simone Young

An ode to French music: by drawing on the works of Saint-Saëns, Debussy, and Ravel, Simone Young and Gautier Capuçon bring to life the flamboyant colors of the Société nationale de musique’s motto, “Ars gallica.”

L’événement Gautier Capuçon / Simone Young Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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