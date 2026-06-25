Gautier Capuçon / Simone Young Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 3e Arrondissement

Gautier Capuçon / Simone Young

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02

Une ode à la musique française en convoquant Saint-Saëns, Debussy et Ravel, Simone Young et Gautier Capuçon ravivent les flamboyantes couleurs de la devise de la Société nationale de musique, Ars gallica .

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 claire.grenier@mairie-lyon.fr

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English : Gautier Capuçon / Simone Young

An ode to French music: by drawing on the works of Saint-Saëns, Debussy, and Ravel, Simone Young and Gautier Capuçon bring to life the flamboyant colors of the Société nationale de musique’s motto, “Ars gallica.”

L’événement Gautier Capuçon / Simone Young Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme