Gautier Capuçon / Simone Young Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
jeudi 1 octobre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Gautier Capuçon / Simone Young
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 22:00:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02
Une ode à la musique française en convoquant Saint-Saëns, Debussy et Ravel, Simone Young et Gautier Capuçon ravivent les flamboyantes couleurs de la devise de la Société nationale de musique, Ars gallica .
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 claire.grenier@mairie-lyon.fr
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English : Gautier Capuçon / Simone Young
An ode to French music: by drawing on the works of Saint-Saëns, Debussy, and Ravel, Simone Young and Gautier Capuçon bring to life the flamboyant colors of the Société nationale de musique’s motto, “Ars gallica.”
L’événement Gautier Capuçon / Simone Young Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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