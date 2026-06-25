Paris-Prague Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
mardi 20 octobre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Paris-Prague
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:00:00
fin : 2026-10-20 21:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Violoncelle, flûte et orgue l’alliage est insolite. Et pourtant, que de merveilles nous ont dénichées les trois artistes ! Un programme très fin-de-siècle, entre Debussy, Widor et Dvořák, avec un pittoresque détour par le Brésil et la Catalogne.
.
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paris-Prague
Cello, flute, and organ: an unusual combination. And yet, what wonders these three artists have unearthed for us! A program with a distinct fin-de-siècle feel, featuring Debussy, Widor, and Dvořák, with a picturesque detour through Brazil and Catalonia.
L’événement Paris-Prague Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon 3e Arrondissement (Rhône)
- Mahler, Symphonie n° 5 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 25 septembre 2026
- Schumann / Beethoven Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 1 octobre 2026
- Gautier Capuçon / Simone Young Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 1 octobre 2026
- Orchestre arabo-andalou du Maroc Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 2 octobre 2026
- Collegium 1704 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement 3 octobre 2026