Paris-Prague Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 3e Arrondissement

Paris-Prague

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20 21:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Violoncelle, flûte et orgue l’alliage est insolite. Et pourtant, que de merveilles nous ont dénichées les trois artistes ! Un programme très fin-de-siècle, entre Debussy, Widor et Dvořák, avec un pittoresque détour par le Brésil et la Catalogne.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Paris-Prague

Cello, flute, and organ: an unusual combination. And yet, what wonders these three artists have unearthed for us! A program with a distinct fin-de-siècle feel, featuring Debussy, Widor, and Dvořák, with a picturesque detour through Brazil and Catalonia.

L’événement Paris-Prague Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme