Lyon 3e Arrondissement

Mahler, Symphonie n° 5

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

L’Orchestre national de Lyon et Nikolaj Szeps-Znaider hissent les voiles avec les Sea Pictures d’Elgar, avant la Symphonie n° 5 de Mahler deux magnifiques métaphores de la vie, dans ce qu’elle a parfois d’agité mais aussi de plus exaltant.

.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 claire.grenier@mairie-lyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mahler, Symphony No. 5

The Orchestre national de Lyon and Nikolaj Szeps-Znaider set sail with Elgar’s *Sea Pictures* before performing Mahler’s Symphony No. 5: two magnificent metaphors for life, capturing both its turbulent moments and its most exhilarating aspects.

L’événement Mahler, Symphonie n° 5 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme