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Mahler, Symphonie n° 5 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Mahler, Symphonie n° 5 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 25 septembre 2026.

Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Mahler, Symphonie n° 5

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26

L’Orchestre national de Lyon et Nikolaj Szeps-Znaider hissent les voiles avec les Sea Pictures d’Elgar, avant la Symphonie n° 5 de Mahler deux magnifiques métaphores de la vie, dans ce qu’elle a parfois d’agité mais aussi de plus exaltant.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  claire.grenier@mairie-lyon.fr

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English : Mahler, Symphony No. 5

The Orchestre national de Lyon and Nikolaj Szeps-Znaider set sail with Elgar’s *Sea Pictures* before performing Mahler’s Symphony No. 5: two magnificent metaphors for life, capturing both its turbulent moments and its most exhilarating aspects.

L’événement Mahler, Symphonie n° 5 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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