Collegium 1704 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Collegium 1704

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Auditorium invite le principal ensemble sur instruments anciens de République tchèque dans la partition la plus emblématique de leur compositeur fétiche la Missa votiva de celui qu’on appelle parfois le Bach catholique , Jan Dismas Zelenka.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Collegium 1704

The Auditorium welcomes the Czech Republic’s leading early-music ensemble to perform the most iconic work by their favorite composer: the *Missa votiva* by Jan Dismas Zelenka, sometimes referred to as the “Catholic Bach.”

L’événement Collegium 1704 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme