Orchestre arabo-andalou du Maroc Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Orchestre arabo-andalou du Maroc Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 2 octobre 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Orchestre arabo-andalou du Maroc
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 22:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Créé dans les années 1990 par le ministère de la Culture marocain, l’Orchestre arabo-andalou du Maroc continue aujourd’hui à faire vivre cette tradition musicale issue des presque huit siècles de présence musulmane dans la péninsule Ibérique.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 claire.grenier@mairie-lyon.fr
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English : Arab-Andalusian Orchestra of Morocco
Founded in the 1990s by the Moroccan Ministry of Culture, the Arab-Andalusian Orchestra of Morocco continues to this day to keep alive this musical tradition, which stems from nearly eight centuries of Muslim presence on the Iberian Peninsula.
L’événement Orchestre arabo-andalou du Maroc Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme